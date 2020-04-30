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Депутаты Орловского облсовета выразили благодарность врачам за самоотверженный труд


Медработники, стоящие на передовой борьбы с коронавирусом, сутками не бывают дома, порой у них нет даже пяти минут на отдых и перекус. В таких непростых условиях трудятся и инфекционисты больницы им. Боткина. Их сегодня решили поддержать депутаты Орловского облсовета.

Народные избранники привезли им продуктовые наборы - для каждого работника инфекционного отделения. Также коллектив больницы получил от председателя облсовета Леонида Музалевского почётную грамоту за самоотверженный труд.

Доброе дело стало частью всероссийской акции «Спасибо врачам». Ведь только в больнице им. Боткина сегодня находится 50 пациентов с пневмонией и 9 - с коронавирусом. За всеми ними требуется круглосуточное наблюдение, потому что их состояние может ухудшиться в течение нескольких часов.
Александр Лялюхин, главный врач городской больницы им. С.П. Боткина: «У нас трехсменный режим работы. Врачи, средний и младший медперсонал заступают на смену и работают сутки - с 8:00 до 8:00».

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Действительно, некогда врачам сходить в магазин, заняться бытовыми своими проблемами, потребностями. В дальнейшем мы обязательно будем помогать медикам больниц, поликлиник, скорой медицинской помощи - тем, кто сегодня работает с пациентами с воспалением лёгких либо с коронавирусом».



Антон Киселёв
30 апреля 2020 года
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