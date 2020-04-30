Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Число заболевших COVID-19 достигло в регионе 525 человек. 27 из них добавились за последние сутки.



- За труд и самоотдачу - спасибо. Сегодня депутаты передали врачам продуктовые наборы.



- Они всегда на линии огня. Сегодня в России - День пожарной охраны.



- От навыков капитана Свиридова сегодня зависит работа орловских пожарных в непригодных для дыхания среде. Мы провели несколько часов на службе вместе с ровесником чрезвычайного министерства.



- Встречи с друзьями лучше - перенести. Рекомендации Роспотребнадзора в канун майских праздников - в нашем эфире.



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Вести-Орёл

30 апреля 2020 года



