Владимир Путин поблагодарил волонтеров за душевную щедрость и настоящий гражданский героизм

Президент сказал об этом во время встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Встреча по вопросу поддержки социально ориентированных организаций проходила в режиме видеоконференции.

Президент начал встречу со слов благодарности тем, кто сейчас, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, оказывает помощь людям. Эти слова были адресованы волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам – «вообще всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм, без всякого преувеличения».