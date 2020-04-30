«Ровесники МЧС»

Герой нашего материала - главный специалист управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Свиридов.

Сегодня пожарные России отмечают свой профессиональный праздник. В канун дня образования чрезвычайного министерства, орловские спасатели запустили проект «Ровесники МЧС». Он - о судьбах пожарных и спасателей, родившихся в год создания экстренного ведомства.

Романтикой пожарного дела Сергей Свиридов «заболел» еще в школе, и со времен окончания академии ГПС ликвидировал десятки возгораний повышенной сложности. Сергею пришлось не только самому тушить пожары, но и командовать людьми – в свое время он возглавил Колпнянский пожарный гарнизон. По мнению коллег, именно непростая организационная работа сделала из Сергея Свиридова настоящего профессионала. Пожарное дело - не та профессия, где можно трудиться в полсилы. Способность всего себя отдавать работе, считают коллеги, и делает Сергея Свиридова незаменимым на своем месте.