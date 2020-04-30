Глава Орловщины попросил не разводить огонь

Больше миллиона рублей штрафов уже заплатили в этом году орловцы за сжигание мусора и сухой травы. Это при том, что на 2000 зарегистрированных пожаров пришлось чуть больше 650 административных протоколов.

Текущая ситуация и планы по прохождению пожароопасного периода обсуждались сегодня на заседании областной комиссии по ЧС. Глава региона настоятельно рекомендовал муниципалитетам усилить патрулирование лесов, авиационный мониторинг массивов и другие необходимые мероприятия.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Главная задача - не допустить неорганизованного пала, хотя по организованному тоже зачастую вопросы возникают. Нужно очень аккуратно к этому относиться. Главное - не допустить гибели людей и утраты имущества».

Сегодня пожарные России отмечают свой профессиональный праздник.