Президент поддержал идею исполнить песню «День Победы» всей страной Россиянам предложили 9 мая в определенное время выйти на балконы и исполнить всем вместе песню «День Победы».





Инициатива принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. В условиях существующих ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, он предложил 9 мая в 19:00, после Минуты молчания, всем жителям России выйти на балконы своих домов и вместе спеть песню «День Победы». Президент Владимир Путин поддержал эту идею. Владимир Путин: «Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно». Главе государства это предложение озвучили представители движения «Волонтеры Победы» во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе».





Орловское Информбюро

30 апреля 2020 года



