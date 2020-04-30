Президент поддержал идею исполнить песню «День Победы» всей страной

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Президент поддержал идею исполнить песню «День Победы» всей странойРоссиянам предложили 9 мая в определенное время выйти на балконы и исполнить всем вместе песню «День Победы».
Инициатива принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. В условиях существующих ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, он предложил 9 мая в 19:00, после Минуты молчания, всем жителям России выйти на балконы своих домов и вместе спеть песню «День Победы».
Президент Владимир Путин поддержал эту идею.
Владимир Путин: «Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно».
Главе государства это предложение озвучили представители движения «Волонтеры Победы» во время видеоконференции
с участниками общероссийской акции «Мы вместе».
Орловское Информбюро
30 апреля 2020 года