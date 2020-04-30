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В Ливенском районе ремонтируют учреждения культуры

Больше 28 млн рублей в этом году выделено Орловской области в рамках реализации нацпроекта «Культура». На эти средства запланирован капитальный ремонт четырех сельских домов культуры. Отремонтирован будет и один из домов культуры Ливенского района.


8 миллионов 700 тысяч рублей на капремонт Дутовского сельского дома культуры выделено по нацпроекту «Культура». Первая часть торгов прошла, и по контракту на 6 миллионов 300 тысяч уже идет ремонт.
 
Елена Анисимова, начальник управления культуры и архивного дела администрации Ливенского района: «Сейчас делается внутренняя отделка и часть фасада. То есть, в следующей смете у нас заложен стопроцентный ремонт фасада, отмостка и канализация».
 
Завершить работы планируется к сентябрю. По нацпроекту, помимо Дутовского дома культуры, ремонт придет и в еще три сельских учреждения области. 
 
Как сообщила начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева, ремонт домов культуры ведется в Орловском и Болховском районах. А в селе Дросково Покровского района будет построен новый современный ДК.
 
Кстати, в Ливенском районе в прошлом году, благодаря проекту «Местный дом культуры», привели в порядок учреждения в селе Коротыш и деревне Росстани. В этом году 3 млн 200 тысяч рублей выделено на обновление Сосновского СДК. Построенный в 1970 году, за полвека он накопил немало проблем, решить которые способен текущий комплексный ремонт. Работы ведутся уже месяц - демонтированы стены и пол, рабочие приступили к ремонту фасада. А рядом с домом культуры идёт создание ландшафтной красоты. На возведение сквера в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделено почти 2,5 млн рублей - средства из федерального, областного и местного бюджетов с софинансированием сельхозпредприятий.



Татьяна Тимохина
30 апреля 2020 года
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