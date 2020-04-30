В Ливнах пытаются решить проблемы предпринимателей, торгующих на центральном рынке

С 28 марта начались выходные дни для ряда сфер предпринимательской деятельности. Под каток режима самоизоляции попал и центральный рынок Ливен. Торговые ряды вот уже больше месяца не функционирую, продавцы остались без дохода и средств к существованию. Вот уже несколько недель инициативная группа ведет борьбу за возможность приступить к деятельности, и, кажется, сегодня пути решения проблемы удалось наметить. Торговые павильоны центрального рынка уже больше месяца не видели посетителей, сегодня ворота открыли для особых гостей. Осмотреть территорию приехал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Вместе с главой города он оценил возможность соблюдения санитарно-гигиенических требований и социальной дистанции, на тот случай если предпринимателям предоставят возможность уже в мае приступить к работе. Павел Аверкиев, заместитель директора МУТП «Ливенское»: «Социальную дистанцию готовы выполнять, для этого у нас штат есть, люди готовы работать. Штаб укомплектован и уборщицами, которые будут протирать все наши вещи, которые необходимо, и есть люди специально обученные, которые ни раз обрабатывали этот рынок, когда даже был закрытый. Поэтому мы готовы». В ближайшее время торговые ряды осмотрят и сотрудники Роспотребнадзора, чтобы дать необходимые рекомендации. Важно минимизировать контакты между людьми, для этого придётся ограничить количество покупателей, пребывающих одновременно на территории рынка. Индивидуальные предприниматели на все условия согласны, лишь бы получать хоть какой-то доход, поскольку за месяц простоя накопилось немало вопросов. Виктор Ерофеев, председатель ассоциации предпринимателей г. Ливны: «Продукты питания и некоторые другие виды деятельности по ОКВЭДу не попадает под возмещение со стороны правительства, как нам быть? Оплата работникам нашим, арендная плата по нашему муниципальному рынку, что нам делать? И пятый вопрос это - когда откроется рынок?» Пока из пяти вопросов утвердительный ответ был получен на один. В нем решение было принято в пользу предпринимателей. Сергей Трубицин, глава города Ливны: «По апрелю месяцу мы обнулим арендную плату. Хотя еще раз повторюсь, это для нас не самое популярное решение, потому что, вы сами понимаете, рынок это тоже муниципальная собственность. Но с учетом поддержки максимальной на данном этапе вас, предпринимателей, которые платят налоги, в том числе и в город Ливны, мы идём на такую меру». Меры поддержки и на федеральном, и на региональном уровнях оказываются лишь тем отраслям, которые попали в перечень наиболее пострадавших от пандемии. Продовольственные павильоны, которые расположены на территории центрального рынка к таковым не относятся. Поэтому налоги платить придётся в полной мере. Помочь в этом вопросе будут пытаться на местном уровне. Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Естественно, надо предоставлять рассрочку и отсрочку платежа, это уже в полномочиях ливенского городского совета народных депутатов. Второе, согласно закону обнулить его полностью нельзя, потому что муниципалитет имеет право устанавливать ставку от 7,5 процентов до 15. Меньше 7,5 нельзя. И предлагается решение: 7, 5 процентов сделать на 2 и 3 квартал». Пока вопрос о едином налоге на вмененный доход остался открытым, к какому решению придет муниципалитет совместно с правительством области, станет ясно уже после майских праздников. Что же касается непродовольственной группы товаров, то предприниматели, занимающиеся их реализацией, были внесены в перечень пострадавших и смогут получить оказываемые на сегодняшний день меры поддержки. Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Анализируя ситуацию, которая происходит на территории региона, и видя, какие решения принимает федеральное правительство, губернатор раз в два дня пишет свои предложения в Федеральное правительство о расширении перечня пострадавших отраслей. На сегодняшний день пока уже два раза вносились изменения в перечень пострадавших отраслей.» Нерешенным в ходе заседания пока остался и вопрос об открытии рынка, власти попытаются сделать все возможное, чтобы уже в мае предприниматели приступили к работе.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

30 апреля 2020 года



