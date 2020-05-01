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Сегодня - праздник Весны и Труда!

В России это праздничный выходной день.


В СССР этот праздник носил название День международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу — 1 Мая, был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску». 
 
В этот день во всех городах проходили демонстрации, в которых участвовали и взрослые и дети. Люди несли лозунги, портреты политических деятелей и передовиков производства. Массовые шествия больше не проводятся. На митинги собираются представители профсоюзов и политических партий.
 
Тем не менее, этот праздник имеет для многих большое значение и символизирует приход весны и возрождения. В этот день люди открывают дачные сезон или просто проводят время на природе.
 
В этом году, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, власти и медработники рекомендуют всем оставаться дома – не собираться большими компаниями, не ходить друг другу в гости, не навещать пожилых родственников, которые наиболее уязвимы перед новой инфекцией.



Орловское Информбюро
1 мая 2020 года
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