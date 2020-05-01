Андрей Клычков поздравил жителей области с Первомаем

Уважаемые орловцы! Ветераны и молодежь! Представители трудовых коллективов, политических партий и профсоюзов! Поздравляю Вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Оставаясь одним из главных праздников страны, Первомай объединяет миллионы людей в стремлении отстаивать свои трудовые права, защищать идеалы равенства и социальной справедливости. Для многих поколений жителей области этот праздник стал символом обновления и мира, единения в созидательной деятельности на благо родного края. Встречая его, мы славим человека труда и его достижения, как основу национального богатства нашей Родины. В год юбилея Великой Победы – с особой благодарностью вспоминаем об огромном вкладе в разгром врага тружеников тыла. Гордимся трудовыми свершениями орловцев в период преодоления послевоенной разрухи и на всех этапах последующей мирной жизни. Благодарим всех, кто своим трудом, профессиональным мастерством и сегодня вносит неоценимый вклад в развитие Орловской области. К сожалению, в связи с угрозой распространения опасной инфекции в этом году мы встречаем праздник без традиционного митинга и шествий, в условиях вынужденных временных ограничений.

В период новых испытаний, которые оказывают серьезное давление на экономику региона и жизнь людей, совместная работа государственной и муниципальной власти, гражданского общества, профсоюзов по защите интересов трудовых коллективов, поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, предприятий, пострадавших из-за вынужденного простоя, приобретает особую значимость. Вы знаете, что и на федеральном, и на региональном уровне реализуется целый комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, экономики в целом. В их числе – прямое субсидирование убытков, освобождение от штрафных санкций, мораторий на проверки и банкротство, кредитные и налоговые каникулы, беспроцентное кредитование на выплату заработной платы работникам и многие другие меры поддержки. Непростым для бюджета, но, я убежден, что очень правильным и своевременным стало решение Правительства области об освобождении всех субъектов бизнеса, отнесенных к наиболее пострадавшим отраслям, от платежей за 2 квартал 2020 года по региональным налогам. Кроме того, мы стремимся обеспечить занятость, сохранить достигнутый уровень развития социальной сферы, расширяем социальные гарантии, усиливаем поддержку граждан в это непростое время. Утвержден список предприятий и важнейших отраслей, которые продолжают свою работу. В том числе это труженики нашего славного агропромышленного комплекса, которые в сжатые сроки завершают весенний сев. Продолжаются масштабные работы по благоустройству территорий… Эти и другие меры дают конкретные результаты, помогают сохранить производство и трудовые коллективы, укрепляют веру людей в завтрашний день и скорейшее преодоление сегодняшних трудностей. Дорогие друзья! Товарищи! Я убежден, что вместе мы достойно справимся со всеми вызовами, обеспечим динамичное развитие и стабильное будущее нашего благодатного края.

Еще раз поздравляю всех с праздником 1 Мая! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Новых трудовых побед и свершений на благо Орловщины и нашей великой Родины! Губернатор Орловской области Андрей Клычков





Орловское Информбюро

1 мая 2020 года



