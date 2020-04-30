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Андрей Клычков: «Никого я лично чипировать не собираюсь»

Введение электронных пропусков на Орловщине по-прежнему не планируется. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.


Андрей Клычков: «Если мы пройдём эти майские праздники достойно, и у нас будет снижение либо стабилизация ситуации по выявленным заражённым, я хотел бы, чтобы мы с 12 числа начали запускать нашу экономику. Те же самые ярмарки, магазины, салоны, чтобы они начали работать. Но это невозможно без общего понимания, что нужно обезопасить себя».
 
Сейчас в Орловской области зафиксированы 525 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 27. 5 пациентов с выявленным COVID-19 скончались. 4 человека подключены к аппаратам ИВЛ.  82 человека из заболевших ранее выздоровели, 15 из них добавились за последние 24 часа. 87 человек находятся на лечении в стационарах, 241 житель региона помещён в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки. 2127 человек находятся на домашней изоляции.



Артемий Лукьянчиков
30 апреля 2020 года
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