Орловская прокуратура проводит проверку по факту остановки работы центрального рынка в Ливнах В Ливнах предприниматели, работавшие на городском рынке, остаются не у дел уже больше месяца. Они направили в областное правительство коллективное письмо с просьбой возобновить торговлю. Областная прокуратура и администрация региона подключились к рассмотрению ситуации.





Внушительных размеров амбарный замок на воротах центрального рынка города Ливны появился еще до соответствующего указа президента - 28 марта. С тех пор работавшие здесь предприниматели забыли, что такое доход, и не перестают подсчитывать убытки. Для проведения проверки в Ливны прибыла комиссия областной прокуратуры. Вот только встречу с коммерсантами пришлось провести с поправкой на эпидемическую ситуацию: маски, перчатки, социальная дистанция. На беседу в ливенскую мэрию позвали лишь нескольких из 560-и предпринимателей. Виктор Ерофеев, представитель совета ассоциации предпринимателей г. Ливны: «Понесли колоссальные материальные убытки, которые сейчас уже невосполнимы - товар, который просрочен, придется выбрасывать. И, во-вторых, мы не попадаем под постановление правительства, где нам должна быть хоть какая-то компенсация. Плюс те, у кого есть наемные работники, должны будут, по постановлению, платить им или выгнать их». Как отметил заместитель прокурора области Валерий Сергиенко, недооценивать угрозу коронавируса было бы роковой ошибкой. Предприниматели парируют: люди остались без средств к существованию. Бизнес-омбудсмен области, чьи симпатии обычно всецело на стороне предпринимателей, на этот раз уверен: придется искать паритет интересов. Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области: «Мы должны понимать, что завтра вольница не наступит, все равно придется соблюдать определенные меры». Впрочем, прокурорами уже приняты первые меры к восстановлению прав ливенских предпринимателей. Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «Установлены нарушения в деятельности администрации города Ливны, касающиеся неполноты предоставления мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности. Аппаратом прокуратуры области организован мониторинг ситуации в целом по региону в сфере предпринимательской деятельности, по резльтатам которого будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования». Второй тур переговоров с ливенскими коммерсантами провел уже заместитель губернатора по экономике и финансам. Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам: «Мы будем рассматривать возможные варианты открытия рынка уже в мае. Единственно, что хочу всем сказать, - самая главная задача это здоровье людей». Возможность обеспечения санитарных норм на ливенском рынке чиновники изучат вместе с Роспотребнадзором.





Иван Суверин

30 апреля 2020 года



