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Орловская прокуратура проводит проверку по факту остановки работы центрального рынка в Ливнах

В Ливнах предприниматели, работавшие на городском рынке, остаются не у дел уже больше месяца. Они направили в областное правительство коллективное письмо с просьбой возобновить торговлю. Областная прокуратура и администрация региона подключились к рассмотрению ситуации.


Внушительных размеров амбарный замок на воротах центрального рынка города Ливны появился еще до соответствующего указа президента - 28 марта. С тех пор работавшие здесь предприниматели забыли, что такое доход, и не перестают подсчитывать убытки. 
 
Для проведения проверки в Ливны прибыла комиссия областной прокуратуры. Вот только встречу с коммерсантами пришлось провести с поправкой на эпидемическую ситуацию: маски, перчатки, социальная дистанция. На беседу в ливенскую мэрию позвали лишь нескольких из 560-и предпринимателей.
 
Виктор Ерофеев, представитель совета ассоциации предпринимателей г. Ливны: «Понесли колоссальные материальные убытки, которые сейчас уже невосполнимы - товар, который просрочен, придется выбрасывать. И, во-вторых, мы не попадаем под постановление правительства, где нам должна быть хоть какая-то компенсация. Плюс те, у кого есть наемные работники, должны будут, по постановлению, платить им или выгнать их».
 
Как отметил заместитель прокурора области Валерий Сергиенко, недооценивать угрозу коронавируса было бы роковой ошибкой. Предприниматели парируют: люди остались без средств к существованию.
 
Бизнес-омбудсмен области, чьи симпатии обычно всецело на стороне предпринимателей, на этот раз уверен: придется искать паритет интересов.
 
Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области: «Мы должны понимать, что завтра вольница не наступит, все равно придется соблюдать определенные меры».
 
Впрочем, прокурорами уже приняты первые меры к восстановлению прав ливенских предпринимателей.
 
Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «Установлены нарушения в деятельности администрации города Ливны, касающиеся неполноты предоставления мер поддержки субъектам предпринимательской деятельности. Аппаратом прокуратуры области организован мониторинг ситуации в целом по региону в сфере предпринимательской деятельности, по резльтатам которого будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».
 
Второй тур переговоров с ливенскими коммерсантами провел уже заместитель губернатора по экономике и финансам. 
 
Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам: «Мы будем рассматривать возможные варианты открытия рынка уже в мае. Единственно, что хочу всем сказать, - самая главная задача это здоровье людей».
 
Возможность обеспечения санитарных норм на ливенском рынке чиновники изучат вместе с Роспотребнадзором.



Иван Суверин
30 апреля 2020 года
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