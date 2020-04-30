Владимир Путин: донорство крови является чрезвычайно востребованным в условиях эпидемии

Президент сказал об этом во время встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе»

Встреча по вопросу поддержки социально ориентированных организаций проходит в режиме видеоконференции.

Владимир Путин напомнил о том, что в блокадном Ленинграде жители массово сдавали кровь, которая затем отправлялась на фронт. По словам президента, данная благородная миссия чрезвычайно востребована и в нынешних непростых условиях.

Присутствовавшая на встрече гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дм. Рогачева Галина Новичкова отметила, что в условиях пандемии очень непросто сохранить поток доноров, количество которых снизилось. Она призвала людей не бояться сдавать кровь, поскольку служба крови обеспечена необходимыми средствами защиты.