Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Возместить материальные потери и открыть рынок для работы. Ливенские предприниматели подписали коллективное обращение. Что им обещают власти? И какова позиция прокуратуры?





- Они работают в три смены с максимальной самоотдачей. Волонтеры сегодня сказали спасибо тем, кто на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.





- 28 миллионов рублей - в культуру региона. И только в этом году. А в Ливнах уже идут работы. Как нацпроект помогает возрождать традиции в сельской местности?





- Сегодня - День пожарной охраны России. Мы присоединились к поздравлениям.

