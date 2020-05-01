Орловцев приглашают принять участие в онлайн-марафоне «Тропа юных героев»

Принять участие в онлайн-марафоне «Тропа юных героев» могут юные орловцы в возрасте – от 8 до 17 лет. Количество участников ограничено - 450 человек, сообщает информационный портал Орловской области. Регистрация будет проводиться с 1 по 10 мая.

11 мая на сайте Старт сна сайте tropageroev.ru (раздел «Марафон»).

В программе онлайн-марафона курс из 10-12 видеороликов на 15-20 минут с активными заданиями в каждом, которые необходимо обязательно посмотреть. Нельзя перейти ко второму уроку без просмотра и ответа на вопросы в конце ролика. Тест в конце ролика содержит 3-5 вопросов по теме в видео.

В конце каждого занятия дается задание, челлендж, за который можно получить приз (для этого нужно выложить видео, которое оценивается организаторами).



Кроме того, для всех участников создаётся общий чат в Telegram вместе с организаторами и тренерами, атлетами для любых вопросов по курсу.



Темы видеороликов:

«Техника бега, одежда для бега, прочая экипировка»;

«Растяжка, функциональный тренинг»;

«Броды, преодоление водных преград»;

«Восстановление (как часто нужно заниматься)»;

«Интернет безопасность (о чем нужно знать подросткам и их Родителям о безопасности в социальных сетях)»;

«Личностный рост на примере спортсменов (Эдуард Трояновский)», а также многие другие темы.



По итогам онлайн-марафона самые активные участники будут награждены ценными подарками.