На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 1 мая, в нашем регионе 562 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время 475. Выздоровело 82 человека. 5 человек скончались.





Орловское Информбюро

1 мая 2020 года



