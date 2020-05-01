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В Минпросвещения обсуждают возможность аттестации девятиклассников без сдачи ОГЭ


Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова, вопрос об аттестации девятиклассников не на основе основного государственного экзамена (ОГЭ), а по итоговым оценкам – обсуждается. Но пока окончательное решение не принято, отметил Кравцов. 
 
Сергей Кравцов, министр просвещения: «В отношении основного государственного экзамена [планируется] проводить только по двум предметам. Хотя обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по 9 классам на основе итоговых оценок. Пока окончательного решения нет, я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем решение».
 
Ранее сообщалось, что девятиклассники будут сдавать ОГЭ в период с 1 июня по 31 июля. Точные даты проведения экзаменов по русскому языку и математике регионы могут определить сами, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.



Орловское Информбюро
1 мая 2020 года
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