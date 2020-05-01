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Руководители Орла поздравляют с Праздником Весны и Труда


Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
 
От души благодарим всех, кто своей добросовестной работой вносит вклад в развитие нашего города – учителей, врачей, работников жилищно-коммунальной сферы, культуры, транспорта, промышленности, потребительского рынка и торговли, индивидуальных предпринимателей, всех трудящихся нашего областного центра!
 
Особые благодарность и уважение представителям старшего поколения, чей трудовой подвиг заложил основы нашей сегодняшней жизни – ветеранам труда, всем тем, кто сейчас находится на заслуженном отдыхе. Отрадно, что не прерывается связь поколений. Созданные вами славные трудовые традиции продолжают нынешние поколения орловцев. Ваши трудолюбие, неравнодушие, любовь к своему городу – это залог успешного будущего!
Уважаемые друзья, времена бывают разными, сейчас они очень сложные, но, уверены, что сообща мы решим самые трудные задачи, справимся со всеми вызовами текущего момента!
 
Желаем каждому из вас здоровья и успехов во всем, что для вас важно!
 
Мэр города Орла Василий Новиков
Глава администрации города Орла Александр Муромский



Орловское Информбюро
1 мая 2020 года
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