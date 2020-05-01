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Теперь среднедушевой доход семьи рассчитывается по-новому

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка установлена Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".


В соответствии с этим законом, отмечает эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Наталия Кулаженкова, на выплату могут рассчитывать постоянно проживающие в России граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
 
Ежемесячная выплата равна региональному прожиточному минимуму для детей за II квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Выплаты на первого ребенка финансируются за счет федеральных субвенций, на второго - за счет маткапитала. Выплату назначают на 1 год. Затем законным представителям ребенка необходимо  подать новое заявление. Выплату назначат до достижения ребенком полутора лет. Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. При этом если обратиться за выплатой в течение первых 6 месяцев, ее назначат со дня появления малыша на свет. В остальных случаях - со дня обращения. Выплату не назначат, если ребенок находится на полном гособеспечении, а также если гражданин лишен родительских прав.
 
С 24 апреля 2020 г. вступил в силу федеральный закон от 24.04.2020 N 125-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", который скорректировал порядок расчета среднедушевого дохода семьи.
 
Так, в частности, при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными.
 
До  конца 2020 г. при расчете среднедушевого дохода семьи не будут учитываться доходы членов семьи, признанных безработными на момент подачи соответствующего заявления, а также суммы ежемесячных выплат, осуществленных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
 
Кроме того закон уточнил, что в расчете участвует сумма доходов членов семьи не за последние 12 календарных месяцев, а аналогичный период, начинающийся за шесть месяцев до даты подачи заявления.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети.



Орловское Информбюро
1 мая 2020 года
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