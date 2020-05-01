В Орле Первомай прошел без шествий и митингов Коронавирус внес свои коррективы в празднование Дня Весны и Труда.





Год назад на главной площади Орла царила атмосфера настоящего праздника. Но в сегодняшних реалиях улицы пустые и самый красный день календаря в 2020 году прошел без митингов, без шествия. Но праздник не был отменен. Всероссийская перекличка всех членов профсоюзов и профсоюзных активистов, как и полагается, прошла 1 мая в 10 часов утра в онлайн-пространстве. Там же состоялись две профсоюзные акции «Коронавирус - не повод нарушать права работников!» и «Солидарность сильнее заразы». И такие акции будут продолжаться дальше. Ведь плакат с лозунгом хранится от митинга к митингу, а хештег в интернете работает ежедневно. Но самое важное, что всегда было особенным в этот день, это подпись резолюции - ее вы можете прочитать в официальных группах в соцсетях Орловского профсоюза. Главные требования: не сокращать рабочие места и не уменьшать заработную плату. Первомай - праздник, который всегда так ждут. Ведь именно 1 мая открывались парки, начинался спортивный сезон, приближалось лето. Сегодня даже дождливая погода просила оставаться дома и больше времени посвятить семье. Вот и глава региона накануне пообещал младшему сыну помочь посадить цветы. И обещание свое - выполнил. 1 мая 2020 года запомнится тем, что мы все заботились друг о друге, оставаясь дома. А выходя, надевали маски, пользовались антисептическими средствами и минимизировали контакты - чтобы победить вирус. А улицы парки и скверы пусть пока поскучают.





Всеволод Трифонов

1 мая 2020 года



