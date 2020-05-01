Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- С парков и площадей праздник Мира и Труда переместился в интернет.

- Продолжаем заболевать. В регионе лабораторно подтверждено уже 562 случая.

- Даже в пандемию - по расписанию. Дачные автобусы по-прежнему востребованы.

- Школьные завтраки - в сухом виде. Что в коробке, и что со сроками годности? Проверяем сами.

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Вести-Орёл

1 мая 2020 года



