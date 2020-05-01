Сегодня у орловцев оказались востребованными дачные маршруты

Соблюдают ли водители расписание и требование дезинфекции салона, а пассажиры - обязательное наличие масок?

Тем, кто не представляет своей жизни без любимых шести соток, в помощь дачные маршруты. Их - три. С 1-й Посадской автобусы идут на озеро Светлая Жизнь и на Гать, а с Ж/Д вокзала - на Карачевские дачи. Стоимость проезда осталось прежней - 20 рублей за наличный расчет или 17 рублей по карте, на загородные маршруты чуть дороже.



Пенсионеры и другие льготники на эти дачные маршруты могут приобрести проездные за 250 рублей на неограниченное количество поездок. Об их приобретении можно узнать по специальному номеру 8 - 800 - 450 - 10 - 27.

Дачные маршруты, даже когда на улице дождь, востребованы. Полупустые маршрутки - только в начале пути. Поэтому тот факт, что к остановке подходят небольшие автобусы, пассажиров очень волнует.

Водители уверяют: транспорт идет по расписанию. На каждой конечной остановке водители проводят дезинфекцию салонов, тщательно обрабатывая все поручни. Да и без масок в автобусе пассажиров нет. А если кто-то забыл захватить маску - не беда, водитель выдаст бесплатно. Отговорки не принимаются: штраф заплатит и пассажир, и водитель.