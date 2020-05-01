За апрель в Орловской области было выдано более 63 тысяч продуктовых наборов для школьников

Как только в регионе начали раздавать продуктовые наборы для школьников, в соцсетях сразу появились отзывы. В Ливенском районе нашли просрочку - с истекшим сроком годности сливочное масло. Инициирована доследственная проверка и по факту сгущенки с плесенью. Обо всех подобных случаях руководитель департамента образования просит незамедлительно сообщать. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Если у родителей возникают какие-то вопросы, замечания, предложения, если возникают какие-то конфликтные ситуации в образовательной организации, нужно обращаться на телефон горячей линии департамента образования Орловской области, можно обращаться ко мне лично. Я активно общаюсь с родителями в социальных сетях». Продуктовые наборы - своеобразная компенсация, тем ученикам, кто получал горячее питание. Это обучающиеся начальной школы и льготники. Стоимость и наполняемость наборов разная. Более наполненный набор будет у тех, кто не только завтракал, но и обедал в школах. Набор продуктов тоже отличается, так как поставщики разные. Что касается сроков годности, здесь ответственность не только на поставщиках, но и на руководстве школ. Людмила Субботина, заместитель директора школы №50 г. Орла: «Поставщики привозили нам продукты, мы обязательно проверяли по накладным и сроки годности, это для нас очень важно, потом формировали все эти пайки внутри школы, соблюдая все санитарные нормы и правила». С такой же строгостью подошли и к раздаче. К примеру, в школе №50 обозначили социальную дистанцию: пока один получает, другие ждут на улице. Плюс общее требование - наличие масок. Еще каждый должен был расписаться в ведомости за получение. Если дистанционное обучение будет продлено и в мае, то за продуктовым набором придется прийти еще раз.





Анна Вайсергисер

1 мая 2020 года



