Орловские волонтеры навестили многодетную семью

Любовь Капырюлина в одиночку воспитывает семерых детей. Ее адрес волонтерам ОНФ подсказали в управлении соцзащиты. Кроме продуктового набора из «Тележки добра», вещей для детей, многодетная мама получила и гладильную доску - в подарок к своему дню рождения.



Семей, нуждающихся в помощи в Орле и области немало. Общероссийский народный фронт за последние две недели посетил уже порядка 20 семей.