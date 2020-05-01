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В Орле стартовала акция «Красная гвоздика»
С 1 мая по 22 июня каждый желающий сможет приобрести в сетевых магазинах значок «Красная гвоздика» — всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.
Средства от реализации значков будут утроены благотворительным фондом «Память поколений» и направлены на оказание адресной помощи ветеранам.
Перечень партнёров, в магазинах которых можно приобрести «Красную гвоздику», доступен на официальном сайте акции.
Всероссийская акция «Красная гвоздика» проводится пятый раз подряд. Её девиз в Год Памяти и Славы — «Я помню. Я помогаю».
По информации организаторов, за 5 лет 12 069 ветеранам оказали адресную помощь на 1,285 млрд рублей, сообщает
сайт городской администрации.
Орловское Информбюро
1 мая 2020 года