В Орле стартовала акция «Красная гвоздика»

С 1 мая по 22 июня каждый желающий сможет приобрести в сетевых магазинах значок «Красная гвоздика» — всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.

Средства от реализации значков будут утроены благотворительным фондом «Память поколений» и направлены на оказание адресной помощи ветеранам.

Перечень партнёров, в магазинах которых можно приобрести «Красную гвоздику», доступен на официальном сайте акции.

Всероссийская акция «Красная гвоздика» проводится пятый раз подряд. Её девиз в Год Памяти и Славы — «Я помню. Я помогаю».