Андрей Клычков проверил ход ремонтных работ на центральном стадионе Орла

«Несмотря на праздничные дни, работа также активно идёт», - написал губернатор в своих сетевых аккаунтах.

Андрей Клычков: «Несмотря на решение важнейших вопросов эпидемиологического благополучия региона, продолжаю держать на контроле исполнение текущих поручений.

Напомню, в прошлом году в связи с поступавшими ко мне обращениями жителей принято решение о выделении средств из областного бюджета (чуть больше 5,8 млн рублей) для завершения строительства теннисных кортов центрального стадиона им. В.И. Ленина. Этот объект имеет печальную историю: реконструкция начата пять лет назад, но вскоре была остановлена.

Сейчас строительные работы идут полным ходом. Предусмотрено ограждение теннисных кортов, установка сидений, инженерных коммуникаций, а также благоустройство территории. В настоящее время выполнено асфальтирование, ведется подготовка к завершающей стадии – укладке профессионального спортивного покрытия для игры в теннис.

Совсем скоро, этим летом в дополнение к одному имеющемуся теннисному корту на стадионе будут функционировать ещё четыре корта.

Кроме того, как и обещал, проверил ход реконструкции крытого теннисного корта, который превращается в многофункциональный спортивный комплекс. Несмотря на праздничные дни, работа также активно идёт. Вместе делаем из региона настоящую территорию здоровья».



















