Андрей Клычков: «Обстановка зависит от нас с вами» Губернатор Орловской области поблагодарил орловцев за то, что они остались дома. Об этом он говорил сегодня в своем традиционном вечернем эфире в сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков: «Спасибо всем, кто услышал просьбу, да и погода, откровенно говоря, нам помогла. И приятно смотреть по федеральным каналам, когда Орловскую область показывают, что мы лидеры в плане нахождения людей : «Спасибо всем, кто услышал просьбу, да и погода, откровенно говоря, нам помогла. И приятно смотреть по федеральным каналам, когда Орловскую область показывают, что мы лидеры в плане нахождения людей дома , а не на улице». Глава региона отметил, что людей в масках стало больше. Андрей Клычков: «Я благодарен тем, кто понимает. И обратите внимание, сегодня на федеральных ресурсах вышло до 12-го числа рекомендательное ношение масок, а после 12-го возможно применение этой меры в обязательном порядке на территории регионов Российской Федерации. Мы с вами, по сути, имеем больший запас для того, чтобы обеспечить себя и свою безопасность. Что касается масок , и где их будут выдавать? Мы вот тот лимит, который был, уже передаем, и приходят сообщения о том, что их выдавали, но это не бесконечный процесс. У меня просто нет источника финансов на то, чтобы платить дополнительно. Поэтому просьба: поберегите себя, я думаю, что каждый может позволить себе купить маску – будь то за 25 или за 38 рублей, одну – она многоразовая, и в ней просто ходить и обеспечивать свою безопасность». Губернатор также прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в Орловской области на сегодняшний день. Андрей Клычков: «Сегодня еще шесть человек выздоровели. Всего выздоровевших 88 человек. Но есть одна плохая новость: у нас один мужчина 1949 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией, к сожалению, скончался. Таким образом, шесть человек за все это время ушли от нас, практически все - преклонного возраста, но от этого легче не становится.



В число лиц, находящихся в лечебных учреждениях с коронавирусом, - 97. На ИВЛ находятся три человека – это те же двое мужчин 1964 и 1975 года рождения и женщина с пневмонией 1949 года рождения.



В учреждениях на карантине находятся 260 человек, из них с подозрением на коронавирусную инфекцию 163 человека, на самоизоляции 2157 человек, за весь период снято с самоизоляции 2654 человека». Также глава региона сообщил, что сегодня ночью в Орел доставили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, они уже поступили в больницу им. Семашко.





Орловское Информбюро

1 мая 2020 года



