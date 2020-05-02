На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано 32 новых инфицированных COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 11:35 2 мая, в нашем регионе 594 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время 500 человек, выздоровело 88 человек. 6 человек скончались.





Орловское Информбюро

2 мая 2020 года



