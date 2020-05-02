2 мая скончался экс-мэр Орла и советник губернатора Орловской области Ефим Вельковский Ефим Николаевич Вельковский, в разные годы занимавший должности мэра Орла, заместителя и советника губернатора, умер в субботу на 82-м году жизни, сообщили в мэрии Орла.





Ефим Николаевич Вельковский родился 20 сентября 1938 года в Брянске (до 1944 года входившем в состав Орловской области).



Трудовая деятельность Ефима Вельковского в Орле началась в 1981 году в должности заместителя генерального директора автотранспортного предприятия по пассажирским перевозкам. В 1992-1997 гг. возглавлял пассажирское автотранспортное предприятие № 1 г. Орла.



С декабря 1997 по март 2001 года занимал пост мэра Орла. Стиль работы Ефима Николаевича закрепил за ним неформальное звание «народный мэр». За этот период в городе капитально отремонтировано 47 улиц, образовано 12 скверов, разработана программа реконструкции улиц частного сектора.



В 2001-2009 гг. работал над улучшением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в должности заместителя губернатора Орловской области.



С 2010 года являлся советником мэра Орла, с 2014 года - советником губернатора Орловской области, ведущим инспектором по контролю за исполнением поручений главы региона.



В 2017 году Вельковский удостоен звания «Почетный гражданин города Орла».



В 2018 году Ефим Николаевич отметил 80-летие.



Церемония прощания с Ефимом Николаевичем Вельковским состоится 4 мая с 8-00 до 11-30 в прощальном зале № 2 муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг города Орла по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27-а. Похороны состоятся на Историко-мемориальном кладбище Наугорского кладбища города Орла. Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.









Орловское Информбюро

2 мая 2020 года



