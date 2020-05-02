суббота 2.05.2020 22:41:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

2 мая скончался экс-мэр Орла и советник губернатора Орловской области Ефим Вельковский

Ефим Николаевич Вельковский, в разные годы занимавший должности мэра Орла, заместителя и советника губернатора, умер в субботу на 82-м году жизни, сообщили в мэрии Орла.


Ефим Николаевич Вельковский родился 20 сентября 1938 года в Брянске (до 1944 года входившем в состав Орловской области).

Трудовая деятельность Ефима Вельковского в Орле началась в 1981 году в должности заместителя генерального директора автотранспортного предприятия по пассажирским перевозкам. В 1992-1997 гг. возглавлял пассажирское автотранспортное предприятие № 1 г. Орла.

С декабря 1997 по март 2001 года занимал пост мэра Орла. Стиль работы Ефима Николаевича закрепил за ним неформальное звание «народный мэр». За этот период в городе капитально отремонтировано 47 улиц, образовано 12 скверов, разработана программа реконструкции улиц частного сектора.

В 2001-2009 гг. работал над улучшением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в должности заместителя губернатора Орловской области.

С 2010 года являлся советником мэра Орла, с 2014 года - советником губернатора Орловской области, ведущим инспектором по контролю за исполнением поручений главы региона.

В 2017 году Вельковский удостоен звания «Почетный гражданин города Орла».

В 2018 году Ефим Николаевич отметил 80-летие.

Церемония прощания с Ефимом Николаевичем Вельковским состоится 4 мая с 8-00 до 11-30 в прощальном зале № 2 муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг города Орла по адресу:  г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27-а.
 
Похороны состоятся на Историко-мемориальном кладбище Наугорского кладбища города Орла.
 
Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.





Орловское Информбюро
2 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.