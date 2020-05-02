Дезинфекция в храмах при богослужениях может сохраниться после пандемии

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Дезинфекция в храмах при богослужениях может сохраниться после пандемииОб этом сегодня в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
Правила дезинфекции церковной утвари при богослужениях, введенные в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, могут сохраниться в церковной практике после того, как пандемия завершится.
Митрополит Иларион (Алфеев): «Я думаю, что из этой истории и какие-то уроки будут сделаны в отношении, в частности, всего, что касается дезинфекции тех предметов, которые находятся в церкви. В частности, если говорить о целовании икон, конечно, если икона под стеклом, она всегда протирается влажной тряпочкой, но эта традиция протирать иконы спиртовыми растворами уже сохранится».
Орловское Информбюро
2 мая 2020 года