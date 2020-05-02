Дезинфекция в храмах при богослужениях может сохраниться после пандемии

Об этом сегодня в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

Правила дезинфекции церковной утвари при богослужениях, введенные в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, могут сохраниться в церковной практике после того, как пандемия завершится.

