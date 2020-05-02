Президент России обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" о планах главы государства на День Победы.





"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", - заявил Песков. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости





Орловское Информбюро

2 мая 2020 года



