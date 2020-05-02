В Орловской области лабораторно подтверждено 594 случая заболевания коронавирусом Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в нашем регионе увеличилось на 32 человека. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.





Из 594 человек с диагнозом COVID - 19 в городе Орле - 206 человек, 109 - в Мценске и Мценском районе.



43 – в Болховском районе, 44 – в Орловском районе, 31 – в Урицком районе, 21 – в Свердловском районе, 19 – в Новосильском районе, 16 – в Залегощенском районе, 15 – в Покровском районе, 14 – в Новодеревеньковском и Хотынецком районах, 10 – в Знаменском районе, 8 – в Верховском районе, 7 – в Малоархангельском районе, по 6 - в городе Ливны, Шаблыкинском и Глазуновском районах, 5 – в Троснянском районе, по 4 заболевших – в Кромском и Ливенском районах, 2 - в Должанском районе.



По одному заболевшему – в Корсаковском, Колпнянском, Дмитровском и Сосковском районах.









Орловское Информбюро

2 мая 2020 года



