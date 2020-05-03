В Орловской области - 68 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:25 3 мая, в нашем регионе 662 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время 544 человека, выздоровело 111 человек. 7 человек скончались.





Орловское Информбюро

3 мая 2020 года



