Андрей Клычков: «В самое ближайшее время откроем отделение тубдиспансера для больных коронавирусом»

В Орловской области число больных в настоящее время 544 человек. За последние сутки добавилось 68 заболевших. Ситуацию прокомментировал губернатор Орловской области.

Андрей Клычков: «Сегодня у нас 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них: 26 - г Орёл, 7 - Орловский район, столько же в Мценске и Мценском районе.



6 - Свердловский район, по 5 больных в Новодеревеньковском и Знаменском районах. По два зараженных в Болхове и Болховском районе, Новосильском, Покровском и Хотынецком районах. По одному зараженному выявлено в Дмитровском, Глазуновском, Верховском и Шаблыкинском районах.







Также отмечу, что 80% по-прежнему заболели через контакт в семьях, есть несколько случаев заражения на работе.

Все санитарные структуры работают на полную мощность, лаборатории в круглосуточном режиме выполняют тесты на covid19. Отмечу, что мы уже делаем порядка 1,5 тысячи анализов в день. Медучреждения, которые лечат инфицированных пациентов, также заполняются. В самое ближайшее время откроем отделение тубдиспансера для больных коронавирусом.

В этой связи ещё раз призываю всех соблюдать санитарные предписания. Это не просто требование властей, это норма жизни в непростое эпидемиологическое время.

На сегодняшний день в общей сложности у нас 662 случая заражения. И показатели будут расти, а статистика «расширяться», пока мы не осознаем собственную ответственность за распространение опасной инфекции. В наших силах остановить пандемию, но для этого, повторю, нужно неукоснительно выполнять санитарно-гигиенические правила, строго соблюдать самоизоляцию, заботиться о своем здоровье и жизни окружающих».