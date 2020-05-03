В понедельник в Орле простятся с Ефимом Николаевичем Вельковским

Ефим Николаевич Вельковский скончался 2 мая на 82 году жизни.

Ефим Николаевич Вельковский - инспектор Секретариата Губернатора Орловской области, Почётный гражданин города Орла, бывший мэр города Орла и заместитель Губернатора Орловской области, заслуженный работник транспорта РСФСР, один из наиболее авторитетных государственных деятелей региона, всей своей жизнью показавший достойный пример служения Родине и Орловскому краю.

Свои соболезнования родным выразили представители областной и городской власти, представители партий, депутаты Орловского облсовета.

Церемония прощания с Ефимом Николаевичем Вельковским состоитсяв в понедельник 4 мая с 8:00 до 11:30 в прощальном зале № 2 муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг города Орла по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 27-а .

Похороны состоятся на Историко-мемориальном кладбище Наугорского кладбища города Орла.

Необходимо строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.