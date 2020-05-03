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В Орловской области труженица тыла и бывшая узница концлагеря получили российское гражданство

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне принято решение о приёме в российское гражданство труженицы тыла 94-летней Лидии Ивановны Морозовой и бывшей узницы концлагеря 93-летней Марии Григорьевны Анцуповой, недавно прибывших в регион из ближнего зарубежья.


Сотрудники УМВД России по Орловской области посетили женщин и поздравили их с наступающим Днем Победы. Ветераны, в свою очередь, поделились своими воспоминаниями.
Лидия Ивановна Морозова родилась в 1926 году в селе Ильинка Калачеевского района Воронежской области.
 
Лидия Ивановна Морозова: «Мне было 15 лет, когда началась война. Сначала я помогала своим родителям, а потом вместе с подругой отправилась работать на суконную фабрику в Москву шить форму для наших солдат. Я проработала там три года, а потом попала на Украину, где мы встретили долгожданную Победу. Мы так ликовали и плакали от счастья!».
 
Мария Григорьевна Анцупова родилась в 1927 году в одном из сел Курской области. Когда началась война, ей еще не было четырнадцати лет. Но она прекрасно помнит все, что происходило в то трудное для всей нашей Родины время. 
 
Мария Григорьевна Анцупова: «В марте 1942 года я, моя мать, сестра и брат попали в Германию. Там в немецком концлагере мы провели три долгих, мучительных года до окончания войны. Но ничего, выжили! В 1945-м нас освободили, а в конце сентября того же года мы попали в Донбасс. Так что, дети, все трудности мы смогли преодолеть. А как сильно мы ждали великий День Победы, трудно передать словами!».

Пожилые женщины поблагодарили полицейских за чуткость и проявленное к ним внимание, отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
3 мая 2020 года
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