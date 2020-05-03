Андрей Клычков: «Самую правдивую информацию даю именно я»

И сегодня губернатор подтвердил информацию о том, что подстанция Скорой медицинской помощи Заводского района Орла в полном составе отправлена на карантин. Было выявлено несколько человек заболевших. Заражения, по словам главы региона, произошло не на выезде, а при контакте дома.
Андрей Клычков: «Сегодня разговаривали с руководителем станции Скорой помощи, поставлена задача всех обеспечить мерами защиты – независимо от того, куда люди едут, на какие вызовы, у них должны быть средства защиты. Сегодня все бригады выезжают, сбоев нет».