Андрей Клычков: «Самую правдивую информацию даю именно я» Орловцы считают, что от них утаивают информацию. Это опроверг губернатор Орловской области в вечернем прямом эфире, который он почти ежедневно проводит в соцсетях на своих страницах.





Андрей Клычков: «Даже не хочу обсуждать ту ахинею, которую люди пишут. Буду стараться и дальше продолжать эту работу. Моя главная задача на сегодняшний день обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений». Что касается ситуации по состоянию на сегодня, в Орловской области 662 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции . Число больных в настоящее время 544 человек, выздоровело 111 человек. На данный момент на аппаратах ИВЛ находятся два человека. 7 человек скончались.



Андрей Клычков: «Сегодня разговаривали с руководителем станции Скорой помощи, поставлена задача всех обеспечить мерами защиты – независимо от того, куда люди едут, на какие вызовы, у них должны быть средства защиты. Сегодня все бригады выезжают, сбоев нет». И сегодня губернатор подтвердил информацию о том, что подстанция Скорой медицинской помощи Заводского района Орла в полном составе отправлена на карантин. Было выявлено несколько человек заболевших. Заражения, по словам главы региона, произошло не на выезде, а при контакте дома.





Орловское Информбюро

3 мая 2020 года



