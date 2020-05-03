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Андрей Клычков: «Самую правдивую информацию даю именно я»

Орловцы считают, что от них утаивают информацию. Это опроверг губернатор Орловской области в вечернем прямом эфире, который он почти ежедневно проводит в соцсетях на своих страницах.


Андрей Клычков: «Даже не хочу обсуждать ту ахинею, которую люди пишут. Буду стараться и дальше продолжать эту работу. Моя главная задача на сегодняшний день обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений».
 
Что касается ситуации по состоянию на сегодня, в Орловской области 662 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время 544 человек, выздоровело 111 человек. На данный момент на аппаратах ИВЛ находятся два человека. 7 человек скончались.
 
И сегодня губернатор подтвердил информацию о том, что подстанция Скорой медицинской помощи Заводского района Орла в полном составе отправлена на карантин. Было выявлено несколько человек заболевших. Заражения, по словам главы региона, произошло не на выезде, а при контакте дома.

Андрей Клычков: «Сегодня разговаривали с руководителем станции Скорой помощи, поставлена задача всех обеспечить мерами защиты – независимо от того, куда люди едут, на какие вызовы, у них должны быть средства защиты. Сегодня все бригады выезжают, сбоев нет».



Орловское Информбюро
3 мая 2020 года
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