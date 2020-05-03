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Андрей Клычков: «Люди поливают грязью тех, кого пришлось вызволять из-за границы»

Глава региона возмущен отношением орловцев к своим землякам, которые в период пандемии оказались за границей.


Как сообщил губернатор, к нему обратились орловцы, которые не смогли выехать из Таиланда, поскольку Россия приостановила авиасообщение в рамках карантинных мер по борьбе с коронавирусом. Ситуацию осложняет и то, что, в первую очередь, согласован вывоз россиян, проживающих в Москве и Московской области. Однако некоторым орловским семьям, оказавшимся за границей, удалось помочь.
 
Андрей Клычков: «Совместно с Правительством РФ, с МИД РФ и российскими консульствами мы прорабатывали решение этого вопроса, и сейчас несколько орловских семей вернулись из Таиланда на родину (всего 7 человек). Сразу по прибытию в столицу мы обеспечили их переезд домой с обязательным соблюдением 14-дневного карантина. Сейчас они уже едут в Орловскую область. Ранее нам удалось вернуть ещё 5 наших земляков. В ближайшее время (ориентировочно 5 мая) планируется привезти на родину ещё четверых земляков (семья), которые в начале февраля уехали за границу».
 
Как сообщил Андрей Клычков, в комментариях на этот пост были резкие замечания от некоторых орловцев. Губернатор их не процитировал, но отметил, что застрявших за границей россиян «поливают грязью».
 
Андрей Клычков: «Потом будем разбираться. Но сейчас задача всех привезти, всем дать возможность вернуться на родину. Мы что – все святые здесь? И я не святой. И все мы ошибались или будем ошибаться. Наша задача вернуть каждого нашего жителя домой». 
 
Как отметил глава региона, все прилетевшие должны будут соблюдать 14-дневный карантин.



Орловское Информбюро
3 мая 2020 года
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