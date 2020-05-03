воскресенье 3.05.2020 20:58:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Роспотребнадзор: В Орловской области обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на COVID-19


Как сообщает сайт регионального ведомства, исследования проводятся на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области, Городской больницы им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, Орловского противотуберкулезного диспансера, Орловского областного центра СПИД, Областной станции переливания крови, лабораторией МСЧ-57 ФСИН России по Орловской области, частной негосударственной лабораторией «Сана Тест».

По состоянию на 3 мая года обследовано 17453 человека на наличие нового коронавируса. За последние сутки обследовано 734 человека. 

Лабораторно подтверждены на сегодня 662 случая коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки - 68.

Данные о количестве проведенных исследований о выявленных положительных или сомнительных результатах проб ежедневно предоставляются медицинскими организациями в Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области и Управление Роспотребнадзора по Орловской области.



Орловское Информбюро
3 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.