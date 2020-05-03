Роспотребнадзор: В Орловской области обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на COVID-19

Как сообщает сайт регионального ведомства, исследования проводятся на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области, Городской больницы им. Боткина, НКМЦ им. Круглой, Орловского противотуберкулезного диспансера, Орловского областного центра СПИД, Областной станции переливания крови, лабораторией МСЧ-57 ФСИН России по Орловской области, частной негосударственной лабораторией «Сана Тест».

По состоянию на 3 мая года обследовано 17453 человека на наличие нового коронавируса. За последние сутки обследовано 734 человека.

Лабораторно подтверждены на сегодня Лабораторно подтверждены на сегодня 662 случая коронавирусной инфекции , в том числе за последние сутки - 68.

Данные о количестве проведенных исследований о выявленных положительных или сомнительных результатах проб ежедневно предоставляются медицинскими организациями в Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области и Управление Роспотребнадзора по Орловской области.





Орловское Информбюро

3 мая 2020 года



