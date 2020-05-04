Губернатор Орловской области призвал брать пример стойкости с ветеранов Великой Отечественной Сегодня в вечернем эфире в соцсетях Андрей Клычков в очередной раз призывал орловцев набраться терпения.





Андрей Клычков: «Я сейчас ежедневно поздравляю с наступающим праздником наших ветеранов. Я ни от кого не услышал, что все пропало, все тяжело. И они желают друг другу здоровья и говорят, что преодолеют любые сложности, которые есть».



Андрей Клычков: «Выходные дни идут. Кто-то изолируется, кто-то считает, что коронавирус проходит мимо. Но, в целом, я думаю, общая картина все более или менее понятна. Одни пишут: «Введите режим ЧС. Как только вы его введете, тогда мы не будем ходить на улицу». Знаете, какую бы палку я вам не придумал, это не является ограничением, чтобы не выходить на улицу. Но неужели нужно человеку ввести режим ЧС, чтобы он со своим ребенком перестал ходить на улицу. С одной стороны, люди говорят: «Откройте экономику», с другой стороны – «введите режим ЧС». И одно и второе зависит от нас с вами». Губернатор ответил и тем, кто просит вводить режим ЧС, чтобы отвадить гуляющих, и тем, кто просит открыть магазины и салоны красоты.





Орловское Информбюро

3 мая 2020 года



