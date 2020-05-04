В Орловской области - 19 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:55 4 мая, в нашем регионе 681 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Число больных в настоящее время 551 человек, выздоровело 123 человека. 7 человек скончались.