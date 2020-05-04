Анна Попова: Говорить о полном прекращении распространения коронавируса не представляется возможным

|
Анна Попова: Говорить о полном прекращении распространения коронавируса не представляется возможнымКак заявила глава Роспотребнадзора, риски возникновения новых очагов заражения сохраняются.
Глав Роспотребнадзора дала интервью
в эфире телеканала «Россия-24».
Анна Попова: «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране».
Как отметила Попова, часть ограничительных мер в России сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавируса. Кроме того, людям старшего поколения, людям с хронической патологией в любом случае лучше всего не рисковать и оставаться дома.
Орловское Информбюро
4 мая 2020 года