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Анна Попова: Говорить о полном прекращении распространения коронавируса не представляется возможным

Как заявила глава Роспотребнадзора, риски возникновения новых очагов заражения сохраняются.


Глав Роспотребнадзора дала интервью в эфире телеканала «Россия-24».
 
Анна Попова: «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране».

Как отметила Попова, часть ограничительных мер в России сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавируса. Кроме того, людям старшего поколения, людям с хронической патологией в любом случае лучше всего не рисковать и оставаться дома.



Орловское Информбюро
4 мая 2020 года
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