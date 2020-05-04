Ефим Вельковский. Вся жизнь - служение людям Орловщина простилась с человеком, который жил по единому закону - делать жизнь лучше.





2 мая на 82-м году жизни ушел из жизни Ефим Николаевич Вельковский - инспектор Секретариата Губернатора Орловской области, Почётный гражданин города Орла, бывший мэр города Орла и заместитель Губернатора Орловской области, заслуженный работник транспорта РСФСР, один из наиболее авторитетных государственных деятелей региона, всей своей жизнью показавший достойный пример служения Родине и Орловскому краю.



Он умел держать удары - и в жизни, и в работе, никогда не уходил от них в сторону, принимая вызов за вызовом. И всегда выходил победителем, чего бы это ему ни стоило.





Орловское Информбюро

4 мая 2020 года



