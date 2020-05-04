Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Жизнь - Орловщине. Регион прощается с Ефимом Николаевичем Вельковским.



- Орловцы продолжают заражаться. Два дня увеличили цифру заболевших на сотню.



- Не на словах, а на деле. Управляющая компания ответила на просьбу ОНФ и пожилой орловчанки.



- Жители одного из домов Орла создали свою Стену Памяти и разбили аллею, посвященную победителям.



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Вести-Орёл

4 мая 2020 года



