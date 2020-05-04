понедельник 4.05.2020 17:00:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле, благодаря активистам, одинокой пенсионерке помогут с ремонтом комнаты, пострадавшей при тушении пожара


Месяц назад в доме № 3 по переулку Матроса Силякова произошел пожар. В общежитии сгорела комната на втором этаже. Хозяин погиб. К счастью, огонь не перекинулся на другие помещения, но при тушении очень сильно пострадала комната этажом ниже, а живет там одинокая пенсионерка Любовь Шилова.

Почистить и постирать залитые грязной водой вещи пенсионерка смогла сама, покрашенные обои, к счастью, после высыхания остались в приличном виде, а вот потолок оказался совершенно испорчен, и отремонтировать его у 78-летний женщины, возможностей нет.

Дмитрий Щербатых, знакомый пострадавшей: «Пытались связаться с владельцем, это сын погибшего, но не получается как-то - то трубку не берет, то говорит, что подъедет, но пока концов нет».

За помощью знакомые пострадавшей пенсионерки обратились в Общероссийский народный фронт, а те, в свою очередь, - в управляющую компанию. И решение проблемы удалось найти.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома общероссийского народного фронта в Орловской области: «Управляющая компания пошла навстречу, и после майских праздников начнется ремонт комнаты, хотя это частная собственность, но бабушка не может пойти в суд и заниматься судебными вопросами». 

Ремонт потолка управляющая компания проведет за свой счет.

Лидия Лагутченкова, директор управляющей компании: «У нас есть два маляра, и мы работы по восстановлению потолка проведем. Надо будет подготовить, все очистить, загрунтовать и акриловой краской покрасить».

Активисты ОНФ в гости к Любови Дмитриевной пришли не с пустыми руками, а с продуктовым набором. Такие они сейчас развозят одиноким пенсионерам. Пообещали навестить снова, в середине мая - придут проверить выполнено ли обещание управляющей компании и качество ремонта.


Татьяна Тимохина
4 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.