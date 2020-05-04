В Орле, благодаря активистам, одинокой пенсионерке помогут с ремонтом комнаты, пострадавшей при тушении пожара

Месяц назад в доме № 3 по переулку Матроса Силякова произошел пожар. В общежитии сгорела комната на втором этаже. Хозяин погиб. К счастью, огонь не перекинулся на другие помещения, но при тушении очень сильно пострадала комната этажом ниже, а живет там одинокая пенсионерка Любовь Шилова.



Почистить и постирать залитые грязной водой вещи пенсионерка смогла сама, покрашенные обои, к счастью, после высыхания остались в приличном виде, а вот потолок оказался совершенно испорчен, и отремонтировать его у 78-летний женщины, возможностей нет.



Дмитрий Щербатых, знакомый пострадавшей: «Пытались связаться с владельцем, это сын погибшего, но не получается как-то - то трубку не берет, то говорит, что подъедет, но пока концов нет».

За помощью знакомые пострадавшей пенсионерки обратились в Общероссийский народный фронт, а те, в свою очередь, - в управляющую компанию. И решение проблемы удалось найти.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома общероссийского народного фронта в Орловской области: «Управляющая компания пошла навстречу, и после майских праздников начнется ремонт комнаты, хотя это частная собственность, но бабушка не может пойти в суд и заниматься судебными вопросами».

Ремонт потолка управляющая компания проведет за свой счет.



Лидия Лагутченкова, директор управляющей компании: «У нас есть два маляра, и мы работы по восстановлению потолка проведем. Надо будет подготовить, все очистить, загрунтовать и акриловой краской покрасить».

Активисты ОНФ в гости к Любови Дмитриевной пришли не с пустыми руками, а с продуктовым набором. Такие они сейчас развозят одиноким пенсионерам. Пообещали навестить снова, в середине мая - придут проверить выполнено ли обещание управляющей компании и качество ремонта.





Татьяна Тимохина

4 мая 2020 года



