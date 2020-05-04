В подъезде орловской пятиэтажки создали Стену Славы На ней портреты тех, кто воевал за Победу.





Стена Славы, посвященная жителям дома - участникам Великой Отечественной войны, в одном из подъездов дома появилась благодаря активистам. Идейный вдохновитель - Пётр Коноркин, председатель совета дома. О каждом человеке, чей портрет теперь украшает Стену Славы, Пётр Коноркин знает практически все. За каждым портретом - своя героическая история. Это не только дань памяти тем, кто в полной мере пронес на себе все тяготы той страшной войны, это еще одно напоминание молодым о том, кому мы все обязаны вот уже 75-му мирному небу над головой.



Пётр Коноркин, председатель совета дома: «Я считаю, что это надо делать, об этом надо говорить, писать, чтобы дети наши и внуки учились на примерах наших предков».

Участникам войны жители дома посвятили также аллею из сирени - ее разбили за домом, на пустыре.





Оксана Гранн

4 мая 2020 года



