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В подъезде орловской пятиэтажки создали Стену Славы

На ней портреты тех, кто воевал за Победу.


Стена Славы, посвященная жителям дома - участникам Великой Отечественной войны, в одном из подъездов дома появилась благодаря активистам. Идейный вдохновитель - Пётр Коноркин, председатель совета дома. О каждом человеке, чей портрет теперь украшает Стену Славы, Пётр Коноркин знает практически все. За каждым портретом - своя героическая история. Это не только дань памяти тем, кто в полной мере пронес на себе все тяготы той страшной войны, это еще одно напоминание молодым о том, кому мы все обязаны вот уже 75-му мирному небу над головой.

Пётр Коноркин, председатель совета дома: «Я считаю, что это надо делать, об этом надо говорить, писать, чтобы дети наши и внуки учились на примерах наших предков».

Участникам войны жители дома посвятили также аллею из сирени - ее разбили за домом, на пустыре.


Оксана Гранн
4 мая 2020 года
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