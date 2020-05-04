75 мгновений Победы. Василий Никитович Вдовин Днепр был одним из важных, стратегических рубежей обороны во время Великой Отечественной войны. Там линия фронта растянулась более чем на тысячу километров. Форсирование проходило во второй половине 1943 года. Героя сюжета уже нет среди нас, но о тех боях он при жизни много рассказывал своим сыновьям, чтобы помнили подвиг отца. А они и не забывают - хранят медали, письма и фотографии.





У Василия Никитовича Вдовина было две любимые песни. Одна из них – «Эх, дороги...». Как рассказал сын ветерана, Михаил Вдовин, под нее его отец часто плакал. Вторая песня – «Артиллеристам Сталин дал приказ». Она на фронте стала полковой. С жизнью в окопах Василий Вдовин познакомился, когда ему не было и 18 лет.



Михаил Вдовин, сын ветерана Великой Отечественной войны: «Практически весь фронт, всю войну он прошел. Поступил в полковую школу. Стал старшиной. И старшиной и командиром минометного расчета».

Чаще всего вспоминал Василий Никитович о военных действиях в Каневе. Теперь, когда все фотографии в открытом доступе, его сын проводит вечера, листая их в электронном виде. В черно-белых изображениях Михаил Вдовин пытается найти родные черты. Его отец - ветеран Великой Отечественной войны, участник форсирования Днепра рассказывал: задача в битве за Днепр была захватить плацдарм противника и удержать его до подхода наших войск.



Михаил Вдовин, сын ветерана Великой Отечественной войны: «Они захватили плацдарм, но войска, как всегда не подоспели. Они вели ожесточенные бои. Немцы пытались их сбросить в Днепр, но им не удалось. Переправа проводилась спешно. Понтонных переправ не хватало. Погибло огромное количество солдат».

Сыновьям Василий Никитович рассказывал: форсирование шло под непрекращающимися ударами вражеской авиации. Понтонные мосты, переправы строились подручными средствами. Успех операции обеспечила решительность советских солдат.



Михаил Вдовин, сын ветерана Великой Отечественной войны: «Было стремление победить! Он был минометчиком и говорил: «Когда нам давали команду - по восемь снарядов бегло огонь, я старался в это время запустить 15 мин. Такое стремление было людей победить».

Победили! Мощную водную преграду советские солдаты преодолели! Бои за левый берег Днепра шли с августа по декабрь 1943 года.



За форсирование Днепра Василий Никитович Вдовин был награжден Орденом Славы III степени.



Если отец рассказывал о фронтовых буднях, то мама обо всем, что происходило в тылу.



Михаил Вдовин, сын ветерана Великой Отечественной войны: «Впроголодь люди жили. Если на фронте кормили, если на фронте был гарантированный паёк, то в деревне, в тылу - термин «Все для фронта, все для победы!». Мать с 11 лет пошла работать в колхоз».

Поэтому сейчас Михаил Вдовин, будучи депутатом, своим долгом считает сделать все, чтобы улучшить жизнь ветеранов, узников, тружеников тыла.



Михаил Вдовин, сын ветерана Великой Отечественной войны: «Дети войны» нуждаются в большей степени социальной поддержки. И все-таки рано или поздно, я думаю, что статус «Детей войны» на федеральном уровне будет установлен. Мы на областном уровне установили. Мы должны перед этими людьми стать на колени за их подвиг, за их страдания».

Путь признания узников лагерей, тружеников тыла и детей войны стал для Михаила Вдовина дорогой, которая пока ведет через «пыль да туман», а «холода, тревоги», уверен, пройдут, как только эти категории будут приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.





Анна Вайсергисер

4 мая 2020 года



