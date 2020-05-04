Орловцы смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в «Прямом эфире» на телеканале «Россия» Вся страна может увидеть именно вашего героя.





Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк» в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия», нужно прислать фотографию своих родственников на электронную почту нашей редакции - pobeda75@ogtrk.ru.



Мы передадим информацию редакторам программы «Прямой эфир». В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в телевизионном формате. Ведущими праздничного выпуска выступят Андрей Малахов и Дарья Златопольская. Для каждого часового пояса будет сформирована и показана своя галерея героев.





Татьяна Напольских

4 мая 2020 года



