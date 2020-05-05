75 мгновений Победы. Сергей Петрович Клушин Память о нем бережно хранят в семье, вспоминают его рассказы о войне. Отметили его столетний юбилей, правда, уже без него.





Любовь Сергеевна Тасканова с самого раннего детства очень гордилась своим отцом, который прошел две войны - сначала финскую, потом, с первого до последнего дня, и Отечественную. Он воевал на втором Украинском фронте, прошагал, как в песне, пол-Европы. Награжден медалями за взятие Будапешта, Вены, за победу над Германией.



На подступах к Германии Сергей Петрович Клушин был ранен, но, несмотря на ранение, остался в строю и вместе со своими однополчанами брал Берлин. Разлука с семьей была долгой и мучительной от неизвестности. Жена Сергея Петровича Анна со старшей дочерью были в эвакуации, после освобождения Орла они вернулись, и, наконец, стали получать письма от отца.



Любовь Сергеевна родилась уже после войны, и когда подросла, часто пыталась расспросить отца о том, как он воевал.

Любовь Тасканова, дочь фронтовика Сергея Клушина: «Он был и водителем, и разведчиком, рассказывал, что во время разведок ему поручали взять языка, то есть привести немцев, что он и делал, он немножко знал немецкий язык».

После войны Сергей Петрович Клушин работал водителем, очень любил свой маленький дом на Шпагатном, обожал двух дочерей. О его боевом пути писали орловские журналисты. В 2014 году вся семья собралась большой компанией в честь 100-летия своего ветерана. И хоть он умер намного раньше, память о его военной части жизни дети хранят свято.





Эва Стасюлевич

5 мая 2020 года



