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75 мгновений Победы. Сергей Петрович Клушин

Память о нем бережно хранят в семье, вспоминают его рассказы о войне. Отметили его столетний юбилей, правда, уже без него.


Любовь Сергеевна Тасканова с самого раннего детства очень гордилась своим отцом, который прошел две войны - сначала финскую, потом, с первого до последнего дня, и Отечественную. Он воевал на втором Украинском фронте, прошагал, как в песне, пол-Европы. Награжден медалями за взятие Будапешта, Вены, за победу над Германией.

На подступах к Германии Сергей Петрович Клушин был ранен, но, несмотря на ранение, остался в строю и вместе со своими однополчанами брал Берлин. Разлука с семьей была долгой и мучительной от неизвестности. Жена Сергея Петровича Анна со старшей дочерью были в эвакуации, после освобождения Орла они вернулись, и, наконец, стали получать письма от отца.

Любовь Сергеевна родилась уже после войны, и когда подросла, часто пыталась расспросить отца о том, как он воевал.
Любовь Тасканова, дочь фронтовика Сергея Клушина: «Он был и водителем, и разведчиком, рассказывал, что во время разведок ему поручали взять языка, то есть привести немцев, что он и делал, он немножко знал немецкий язык».

После войны Сергей Петрович Клушин работал водителем, очень любил свой маленький дом на Шпагатном, обожал двух дочерей. О его боевом пути писали орловские журналисты. В 2014 году вся семья собралась большой компанией в честь 100-летия своего ветерана. И хоть он умер намного раньше, память о его военной части жизни дети хранят свято.


Эва Стасюлевич
5 мая 2020 года
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