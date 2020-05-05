Орловцам, проживающим в районе Карачевского шоссе, сделали подарок к майским праздникам Теперь у тех, кто пользуется остановкой «ДОСААФ», есть безопасный доступ к транспорту.





В одном из наших выпусков мы рассказывали, какие усилия нужно было прикладывать, чтобы попасть на эту остановку.



С просьбой сделать нормальные ступеньки жители этого района обращались в администрацию города в течение нескольких лет. И только после вмешательства Общероссийского народного фронта ситуация изменилась. По новым порожкам с перилами без труда можно подняться и в дождь, и в слякоть.





Татьяна Тимохина

5 мая 2020 года



